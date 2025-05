Las caídas más épicas de Axl Rose en un video que subió Guns’ and Roses

Axl Rose es uno de los frontman de la música más complicados de la historia. Su vida llena de excesos y egocentrismo lo han llevado a ser amado por millones, pero odiado por otros cuantos.

Y es que el cantante estadounidense, junto a su banda, se han visto en múltiples polémicas debido a su fuerte carácter, que en más de una ocasión, pasa a llevar a cualquier persona.

Sin embargo, ahora los oriundos de Los Ángeles, se han mostrado más cercanos a sus fanáticos, e incluso, se han reído de sí mismos, a través de un video donde muestran múltiples caídas de Axl Rose en los escenarios, a lo largo de las distintas giras.

“Guns N’ Roses Greatest Hits!”, escribieron en la descripción del video que publicaron en Instagram y que causó furor y risas entre los fanáticos que disfrutaron de divertidos registros de los conciertos de los autores de Patience.

Bajo el ritmo de Welcome to the Jungle, la banda repasa unos cuantos bloopers de Axl Rose desde sus primeros conciertos, a fines de los 80, hasta sus últimas giras en años recientes.