Así suena el rockero nuevo single de Robbie Williams

Robbie Williams sorprendió a sus fans con un giro musical. Este miércoles estrenó “Rocket”, un nuevo sencillo con un sonido más fuerte y crudo, en el que participa Tony Iommi, guitarrista de la mítica banda Black Sabbath. La canción marca el primer adelanto de su próximo álbum, titulado Britpop.

Colaboración con una leyenda del rock

“Rocket” fue escrita por Robbie Williams, Karl Brazil, Tom Longworth y Tony Iommi. El tema destaca por su energía, su estilo guitarrero y un solo a cargo del propio Iommi. También tendrá un videoclip, que se estrenará este viernes. Allí, Robbie aparece con un look punk —pantalones de tartán, chaqueta de cuero y cadena gruesa— mientras camina por las calles de Londres junto a un grupo de bailarines. Otras escenas muestran a ambos artistas en Birmingham, ciudad natal de Iommi.

“Es el disco que siempre quise hacer”

Sobre su próximo trabajo, Britpop, Williams explicó: “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue la cima del britpop y una época dorada para la música británica. He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más animado y con un toque himno de lo habitual. Hay algo de brit y, sin duda, también de pop. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y estoy emocionado de que los fans lo escuchen. También estoy deseando interpretar una o dos canciones en mi próxima gira ‘Britpop’, que, por supuesto, abriré en el Reino Unido”.

Nueva gira por Europa

Robbie Williams también anunció su nueva gira de estadios, que llevará el nombre de Britpop (antes llamada Live 2025). Comenzará el 31 de mayo en Edimburgo y continuará por Londres, Manchester y Bath, además de países como Irlanda, Francia, Alemania, España, Italia y Suecia.