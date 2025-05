Así es “Man of the year”: la nueva canción de Lorde

Lorde continúa sorprendiendo; tras el lanzamiento de What Was That, la neozelandesa vuelve a la carga con un tema cargado de simbolismos y un pop que sigue apegándose a la electrónica.

Esta nueva publicación, se enmarca en lo que será su cuarto disco de estudio, Virgin, que debería ser publicado el próximo 27 de junio y que promete regresar a la artista a lo más alto de las listas.

Si bien el tema comienza con un ritmo calmado con una simple línea de bajo y la voz de Lorde, sobre el final, todo explota, combinando una fuerte batería con sintetizadores pesados, junto a las explosivas líneas de la artista.

Sumado a ello, cuenta con un minimalista, pero expresivo, videoclip, donde muestra a la intérprete de 28 años cantando y quitándose la polera, para terminar con una performance.

Y el título de la canción no sería casualidad, ya que la oceánica ha comenzado a abrirse sobre su identidad de género. “Siento que soy un hombre y una mujer”, expresó en la MET gala.

Así también, en una entrevista con la Rolling Stone, comentó que el origen del track fue cuando dejó de consumir pastillas anticonceptivas, donde sintió que “había cortado una cuerda entre yo y esa feminidad regulada”.

“De pronto me sentí fuera del mapa de la feminidad. Y creí totalmente que eso permitió que se abrieran nuevas cosas”, agregó.