Este es el nuevo disco de Garbage

Garbage lanzó Let All That We Imagine Be The Light, su octavo disco de estudio, marcando tres décadas desde su primer álbum. En la portada destaca un pulpo, símbolo de resistencia, transformación y longevidad. Esa imagen refleja bien el momento que vive el grupo integrado por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker.

Un proceso creativo desafiante

La grabación del álbum ocurrió en diversos lugares: Los Ángeles, el estudio personal de Vig y el dormitorio de Manson en Escocia. La vocalista enfrentó dos cirugías importantes que cambiaron por completo la forma de trabajar de la banda.

“Estuve mucho tiempo en cama y no podía ir al estudio. Nos mandábamos los tracks por email. Nunca habíamos hecho eso antes”, explicó Manson en Flood Magazine.

Un disco luminoso tras la oscuridad

El resultado es un álbum que sorprende por su tono esperanzador, muy distinto al anterior, No Gods No Masters (2021). Su primer sencillo, Hold, ya cuenta con un video visualizer que anticipa una atmósfera más emocional y cinematográfica.

Gira con sabor a despedida

Garbage ya estuvo en Chile este año, con un concierto en el Movistar Arena y una presentación en el Festival REC en Concepción. Ahora se preparan para una gira por Norteamérica con 31 fechas confirmadas.

“Cada vez que nos presentamos, creo que siempre tenemos presente: ‘¿Volveremos alguna vez?’. No es imposible, pero es poco probable que lo volvamos a hacer [después de esto]. Es como: ‘Salgamos y pasémoslo genial, apoyemos nuestro nuevo disco y toquemos toda la música que a todos les encanta’. Y con suerte podremos hacerlo de nuevo, pero no hay garantías”, declaró Manson.