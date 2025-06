“Difícil que pueda decir que soy parte de la banda”: Cancamusa relata su paso por Los Bunkers

El explosivo regreso de Los Bunkers a los escenarios ha venido acompañado de la publicación de un inédito MTV Unplugged grabado en Chile y multitudinarias giras acústicas a lo largo del país. Sumado a ello, la aparición de Cancamusa como la baterista oficial del grupo le ha dado un nuevo aire a los penquistas.

En este sentido, la artista nacional también ha comenzado a impulsar su carrera solista, donde, recientemente, lanzó Dopamina, su más reciente tema junto a Gepe y pronto aparecerá un nuevo disco de estudio.

Así, Natalia Pérez, el nombre real de la multiinstrumentista, aparece como una de las principales figuras de la escena musical chilena. Frente a esto, la cantante contó a The Clinic, cómo ha sido su integración a la banda nacional.

“Es muy bonito ser parte de un equipo que trabaja de una forma tan comprometida para las personas. Es algo inédito en Chile, en todo sentido. Todo el regreso de Los Bunkers es un hito muy importante para la música en Chile y en Latinoamérica”, reveló, resaltando que “espero que eso signifique un punto de inicio, o de reinicio, para las nuevas generaciones para hacer bandas de música, para que toquen más instrumentos”.

Cancamusa y su futuro en Los Bunkers

De igual manera, la baterista aseguró que “siento igual” su rol en la banda, aunque reconoce que “desde que llegué he sentido mucha confianza para integrarme y ser parte de todos estos proyectos. Estamos en un momento que es parte de esta vuelta de Los Bunkers, entonces mi rol está ahí, apoyándolos y siendo parte de este regreso”.

Siguiendo esta línea, Cancamusa dijo que “por mi personalidad es difícil que yo pueda decir: ‘Soy parte de la banda’. Yo respeto mucho todo el camino que ellos han transitado, que son muchos años de mucho trabajo, de composición, de buscar identidad, de trabajar en canciones”.

“Yo siempre he expresado que mi camino y mi aporte a Los Bunkers ha sido desde el apoyo, desde el amor y la amistad para ellos y es lo que estoy haciendo ahora, acompañándolos en este momento, que es el mejor momento de su carrera”, dijo.

Respecto a su futuro en la banda, dijo que no lo tiene claro, pero, mencionó que “no estoy ansiosa y que las cosas solas se van a ir ordenando y entendiendo y viendo hacia dónde vamos a ir, si yo voy a seguir o no”.

“Para mí también es fundamental mi desarrollo como solista y cantante porque he dedicado muchísimos años a tocar batería y es algo que no voy a dejar nunca, pero creo que la inquietud de un ser humano por expresar sus ideas creativas es lo que mueve al mundo. En mi caso no es la excepción y si esas dos cosas se logran conectar bien, no veo por qué no, pero hay que ver cómo evoluciona todo”, apuntó.