Vocalista de A-ha reveló que tiene Parkinson

“Esta no es la clase de noticia que nadie quiere dar al mundo, pero aquí está: Morten Harket tiene la enfermedad de Parkinson”, de esta manera, el biografo,Jan Omdahl, informó el complejo panorama que vive su el frontman de A-ha.

“No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico. Con el tiempo, he asimilado la actitud de mi padre de 94 años ante la forma en que el organismo se va rindiendo poco a poco: ´Uso lo que me funciona´”, expresó el músico.

Así, insistió en que ha podido enfrentar de buena manera el diagnóstico, ya que es su “necesidad de paz y tranquilidad para trabajar lo que me ha estado frenando”.

“Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios. Hay tanto que sopesar cuando se emula la maestría con la que el cuerpo gestiona cada movimiento complejo, los asuntos sociales y las invitaciones, o la vida cotidiana en general”, reveló.

Pese a que el artista sigue un novedoso tratamiento que le ha ayudado a mitigar en parte los efectos de la enfermedad, reconoce que, de momento, no sabe si puede cantar, aunque tampoco tiene ganas de hacerlo.

“Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro”, comentó, revelando que “Cuando ajustamos las frecuencias y la dirección de los electrodos, también podemos afectar la región de la voz, pero aún no podemos captarla ni controlarla. El problema de la voz surge especialmente cuando tomo suplementos de dopamina. Si no tomo dopamina, mi voz se estabiliza, pero luego los síntomas generales subyacentes se acentúan”.