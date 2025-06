Guns N’ Roses confirma concierto en Chile

La reconocida banda estadounidense, Guns N’ Roses, confirmó su esperado regreso a Chile con un concierto programado para el próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

El show forma parte de su Tour Mundial 2025, titulado “Because what you want N’ what you get are two completely different things”e incluirá los grandes clásicos que marcaron a toda una generación, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “Don’t Cry” y “November Rain”.

Última visita en Chile

La banda liderada por Axl Rose, junto al guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, se presentó por última vez en Chile en 2022 y este año volverá a reencontrarse con el público chileno, marcando su séptima visita al país.

Con más de 32 millones de oyentes mensuales en Spotify, la banda sigue siendo un fenómeno global, atrayendo tanto a fanáticos de larga data como a nuevas audiencias.

El tour, que ya comenzó en Corea del Sur, contempla paradas por Asia, Europa y América. Además, incluirá presentaciones inéditas en países como Arabia Saudita, Lituania y Luxemburgo, ampliando así su huella histórica.

Venta de entradas

Preventa para fans oficiales: martes 10 de junio a las 11:00 horas.

Preventa exclusiva Banco Falabella: miércoles 11 de junio a las 11:00 horas, con 20% de descuento por 48 horas o hasta agotar stock.

Venta general: viernes 13 de junio a las 11:30 horas, a través de PuntoTicket, el único canal oficial.