La emoción de Adele revive en Santiago con un tributo de clase mundial

La emoción de Adele se vivirá en Santiago con un tributo de nivel internacional. El próximo 5 de julio, el Hotel Sheraton será el escenario de “Adele: Live in Vegas – Tribute Concert”, un espectáculo único que rinde homenaje a la artista británica a través de la destacada interpretación de la franco-brasileña Stephanie Lii.

Con más de 150 funciones en Europa y América Latina desde su debut en 2019, el tributo ha sido aclamado por su fidelidad vocal y emocional. “Adele es mucho más que una voz; es una emoción que atraviesa el corazón”, afirma Lii.

Stephanie Lii: la voz que impresiona a la industria

Stephanie Lii ha sido elogiada incluso por figuras de renombre como Paul Farberman, exmanager de Celine Dion, quien aseguró: “He trabajado con artistas de talla mundial como Celine Dion. Créanme, no me impresiono fácilmente. Pero cuando escuché a Stephanie Lii, realmente me impresionó”.

La artista interpreta los grandes éxitos de Adele con una fuerza vocal y sensibilidad que transportan al público directo a la intimidad de Las Vegas, donde la cantante británica realizó más de 80 shows en el Caesars Palace, consolidándose como la artista femenina mejor pagada del mundo en 2024.

Una experiencia boutique para todos los sentidos

Más allá de la música, el evento apuesta por una experiencia integral. La propuesta incluye una cuidada ambientación, diseño de luces, escenografía envolvente y gastronomía de alto nivel. Todo está pensado para crear una velada íntima, elegante y emocional.

“Este evento marca el inicio de un ciclo de experiencias boutique para quienes buscan lo mejor en música en vivo, gastronomía y arte”, señala Andrés Haensel, director comercial de Lauburú Media.

Entradas y más información

El espectáculo se realizará el viernes 5 de julio en el Hotel Sheraton Santiago.

Las entradas ya están disponibles en: www.lauburumedia.com