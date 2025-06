“Realmente me apena”: El arrepentimiento de Mick Jagger de no haber hecho más colaboraciones con David Bowie

Este 2025 se cumplen 40 años del lanzamiento del videoclip de Dancing in the Street, la única colaboración entre Mick Jagger y David Bowie. En ese contexto, el vocalista de los Rolling Stones confesó su mayor arrepentimiento. “Fue la única vez que colaboramos, y eso realmente me apena”, señaló.

La canción fue grabada en 1985 para apoyar el evento benéfico Live Aid. Originalmente, Bowie y Jagger pensaban cantarla en vivo desde distintos continentes, pero los problemas técnicos impidieron ese plan. En su lugar, grabaron el videoclip en solo un día.

Jagger recordó ese momento con cariño: “Nos divertimos mucho haciendo Dancing in the Street, tanto grabando en el estudio como filmando el video en un solo día. Es notable cómo lo logramos”.

Este es el video original:

Una amistad marcada por admiración y humor

La relación entre Bowie y Jagger no se limitó a la música. Fueron amigos cercanos durante los años 70 y 80. Compartían ideas y se influenciaban mutuamente. “Había siempre un intercambio de información dentro de nuestra amistad. Y supongo que siempre hubo un elemento de competencia entre nosotros, pero nunca fue abrumador”, afirmó Jagger.

Sobre el videoclip, añadió: “Ahora es hilarante verlo. Nos reímos, imitamos los movimientos del otro, fue pura improvisación”. Bowie también había recordado esa experiencia como espontánea y divertida.

Tras la muerte de Bowie en 2016, Jagger expresó su pesar por no haber mantenido el contacto. “Es muy triste cuando alguien se va y no has hablado con él durante mucho tiempo… Quisieras haber hecho esto, quisieras haber hecho aquello”, dijo entonces.

El video de Dancing in the Street fue remasterizado en 4K y relanzado en YouTube. También se anunció una edición limitada en vinilo blanco que saldrá a la venta el 29 de agosto. Un homenaje visual y sonoro a una dupla que marcó la historia de la música, aunque solo por un instante.