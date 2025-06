La despedida de Paul McCartney a Brian Wilson

Durante la jornada de ayer 11 de junio se dio a conocer la noticia del fallecimiento del legendario líder y compositor de The Beach Boys, Brian Wilson a sus 82 años.

La familia del músico confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en Instagram. “Estamos muy tristes de anunciar que nuestro amado padre, Brian Wilson, ha fallecido. Ahora no tenemos palabras”, expresaron sus hijos.

Si bien no se informó la causa de la muerte, en 2024 se supo que Wilson se encontraba bajo tutela debido a problemas de salud mental.

La noticia generó una ola de homenajes por parte de diversas figuras del mundo musical. Entre ellos, destacó el emotivo mensaje de Paul McCartney, quien durante décadas expresó una profunda admiración por la obra de Wilson.

“Brian poseía ese misterioso genio musical que hacía que sus canciones fueran tan profundamente especiales”, arrancó contando Paul. “Las notas que oía en su cabeza y nos transmitía eran sencillas y brillantes a la vez”, escribió el ex Beatle en su Instagram.

La relación artística entre ambos músicos fue siempre marcada por una mutua admiración y una sana rivalidad creativa.

McCartney nunca ocultó que Pet Sounds, el disco más célebre de The Beach Boys, era su favorito. “Brian Wilson demostró ser un compositor realmente increíble. En aquel entonces, me interesaban los acordes, las armonías y esas cosas, y terminamos creando una especie de rivalidad. Sacábamos una canción, Brian la escuchaba y luego él hacía otra. Siempre intentamos superarnos”, contó Paul en el programa The Ronnie Wood Show.

Un poco de historia e inspiración

Geoff Emerick, ingeniero de sonido de los Beatles, recordó en su autobiografía El sonido de los Beatles que, a fines de 1966, McCartney llegó al estudio entusiasmado con el “sonido limpio y americano” de Pet Sounds.

Esa inspiración fue clave en la grabación de Penny Lane, canción donde Paul volcó todo lo que aprendió de Wilson para construir una pieza melódica, brillante y compleja.

Por su parte, Brian Wilson también se sintió profundamente influenciado por los Beatles. Al escuchar Rubber Soul en 1965, quedó fascinado por su cohesión y sofisticación, y respondió con su obra maestra. “Es probablemente el mejor disco de la historia”, escribió en su libro Yo soy Brian Wilson… y tú no. “No eran sólo las letras y las melodías, sino también la producción y sus armonías. Eran tan únicas”.

Entre los temas del álbum Pet Sounds, God Only Knows se transformó en la favorita de McCartney, quien en más de una ocasión expresó que habría querido componerla él mismo.