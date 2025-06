28 años de Sweet Symphony: El complicado hit de The Verve

El 16 de junio de 1997, la banda británica The Verve lanzó Bitter Sweet Symphony. Fue el primer sencillo del álbum Urban Hymns y rápidamente se convirtió en un éxito mundial. La canción destacó por su melodía envolvente, su tono melancólico y la voz única de Richard Ashcroft.

El sencillo escaló en los rankings internacionales. En Reino Unido alcanzó el puesto número 2, y en Estados Unidos llegó al número 12 del Billboard Hot 100. El tema se transformó en el mayor éxito de la banda y en un ícono del Britpop.

Reconocimientos y video inolvidable

La crítica aplaudió la canción. Fue elegida mejor del año por Rolling Stone y NME. En los Brit Awards de 1998, ganó como mejor sencillo británico. También recibió dos nominaciones a los Premios Grammy: mejor canción de rock y mejor interpretación alternativa.

El videoclip también se volvió icónico. Ashcroft camina sin detenerse por una calle londinense, chocando con personas sin desviar su rumbo. Esa caminata simboliza la determinación frente a la adversidad. El video quedó grabado en la memoria colectiva de toda una generación.

Detrás del éxito, una batalla legal

A pesar del reconocimiento, la canción arrastraba un conflicto. The Verve había usado un fragmento orquestal de “The Last Time” de The Rolling Stones, interpretado por la Andrew Oldham Orchestra. Tenían permiso de Decca Records, pero Allen Klein, exmánager de los Stones, los demandó por utilizar un segmento más largo de lo acordado.

La banda perdió los derechos de su canción más famosa. Todos los ingresos pasaron a manos de ABKCO Records, y Mick Jagger y Keith Richards fueron acreditados como coautores, aunque no participaron en la creación. Ashcroft ironizó: “Esta es la mejor canción que Jagger y Richards han escrito en los últimos 20 años.”

Una reparación dos décadas después

En 2019, The Rolling Stones devolvieron los derechos de la canción a Richard Ashcroft. El gesto cerró un capítulo doloroso para el artista. “Ahora esta canción es verdaderamente mía”, afirmó al recuperar el control total sobre su obra.

Una sinfonía que no envejece

Hoy, tras 28 años, Bitter Sweet Symphony sigue sonando con fuerza. Aparece en películas, series y campañas publicitarias. Su mezcla de nostalgia, crítica y belleza sigue conectando con nuevas generaciones. Más que un éxito de radio, es una obra inmortal que superó obstáculos legales, marcó una era y devolvió a su autor lo que siempre le perteneció: una sinfonía agridulce que nunca dejó de ser suya.