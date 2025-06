Paul Simonon canta The Guns of Brixton junto a niños que tocaban en la calle

The Guns of Brixton, del histórico disco, London Calling de The Clash fue publicado en 1979, pero, la mítica canción de la banda británica sigue siendo interpretado por nuevas generaciones.

Y es que el autor del tema, el bajista de la única banda que importa, Paul Simonon, fue sorprendido por dos niños que estaban interpretando la canción en la calle.

Al ver al dúo de menores, que tocan bajo el nombre de The Whop, el británico no dudo en unírseles y comenzó a cantar junto a ellos una de las canciones más reconocidas de la banda de punk.

El tema, que sumergió a The Clash en el reggae, retrata el sentimiento de desigualdad presente en Brixton, lugar donde Simonon creció y sirvió de inspiración para su carrera artistica y su activismo.