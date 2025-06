Rip Off: La canción de los hijos de John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr

Zak Starkey, hijo de Ringo Starr y exbaterista de Oasis y The Who, lanzará una nueva canción junto a Sean Lennon y James McCartney, hijos de John y Paul, como parte de su banda Mantra Of The Cosmos.

Un proyecto con identidad propia

A pesar de contar con la descendencia de dos Beatles, el sencillo titulado Rip Off fue enfáticamente desligado de cualquier intento de tributo. “Es como Mantra Of The Cosmos con ellos dentro. Es Sean of the Cosmos y James of the Cosmos, sigue siendo mi banda”.

Ante la sugerencia de sumar a Dhani Harrison, hijo de George, para cerrar simbólicamente el círculo, el baterista fue tajante: “No lo necesito. ¿Por qué debería?”. Para Starkey, la propuesta sonora del grupo busca alejarse de fórmulas del pasado, para tener un sonido propio.

Mantra Of The Cosmos no es un proyecto cualquiera. A Starkey se suman figuras como Shaun Ryder y Bez, ambos integrantes de Happy Mondays, y el grupo ya ha contado con colaboraciones de nombres destacados como Noel Gallagher y Andy Bell, exintegrantes de Oasis. El single anterior, Domino Bones, ya había despertado interés en el circuito alternativo británico, consolidando el proyecto como uno de los más curiosos y eclécticos de la escena actual.

“Habría hecho ese concierto gratis”

El hijo de Ringo también aprovechó la ocasión para manifestar su pesar por no haber sido convocado a la eventual reunión de Oasis, banda en la que fue baterista entre 2004 y 2009. “Estoy destrozado. Lloraría si voy, por si lo arruinan”, confesó. “Sé que no lo hará, pero es mi banda favorita. Habría hecho ese concierto gratis. Me encantaba. No puedo ver a otro en ese puesto que no sea yo”.

El nuevo material de Starkey coincide con un renovado interés por el legado de los Beatles. En 2027, el director Sam Mendes estrenará una ambiciosa serie de biopics, una por cada integrante del cuarteto. El elenco incluye a Barry Keoghan como Ringo, Joseph Quinn como George, Paul Mescal como Paul y Harris Dickinson como John.