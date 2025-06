Beyoncé agradece a Paul McCartney por escribir una de “las mejores canciones jamás hechas”

Beyoncé concluyó su tour por el Reino Unido, Cowboy Carter, con el que se presentó en seis ocasiones en Londres, terminando todo, esta semana con un glorioso espectáculo en el estadio del Tottenham Hotspur.

Tras el concierto, la artista norteamericana aprovechó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje a Paul McCartney, a quien agradeció por “escribir una de las mejores canciones jamás hechas”.

Y es que la cantante interpretó, en todos sus shows en el Reino Unido, el tema Blackbird, de The Beatles y compuesto íntegramente por el bajista del cuarteto de Liverpool.

Los agradecimientos de Beyoncé

“Cada vez que la canto me siento muy honrada”, agregó la oriunda de Texas en la publicación, donde aparece junto a un traje con dos aves negras, como el título del tema.

En este sentido, la canción relata el sueño de libertad de las personas negras, en una época donde el racismo seguía muy latente en la sociedad, transformándose en un himno para el activismo en contra de la discriminación racial.

Anteriormente, Beyoncé ya había interpretado la canción, lo que le significó el reconocimiento del mismo McCartney, quien comentó: “Estoy muy feliz de su versión. Creo que hace una versión magnífica y refuerza el mensaje de derechos civiles que me inspiró a escribirla”.

“Hablé con ella por FaceTime y me agradeció por escribirla y dejarla hacerlo. Le dije que el placer era mío y que creía que había hecho una versión espectacular. Cuando vi las imágenes en televisión a principios de los 60 de las chicas negras siendo rechazadas en la escuela, me impactó y no puedo creer que todavía hoy en día haya lugares donde este tipo de cosas sucedan. Cualquier cosa que mi canción y la fabulosa versión de Beyoncé puedan hacer para aliviar la tensión racial sería algo grandioso y me llena de orgullo”, agregó Macca.

Pero este no fue el único lazo entre la estadounidense y la leyenda de la música, ya que el diseño del atuendo que utilizó Beyoncé fue hecho por la hija de Paul, Stella McCartney.