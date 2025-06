Los 83 años de Paul McCartey: La leyenda que revolucionó la música

“El artista más grande de la historia”, “el mejor bajista del mundo”, “una leyenda viva”, o simplemente Paul McCartney: el inagotable músico que hoy cumple 83 años.

Resumir su carrera es prácticamente imposible, pero vale decir que el británico ha hecho lo que él siempre quiso, y salvo algunas ocasiones, siempre triunfo.

Junto a los Beatles alcanzó el punto más alto que el mundo de la música haya podido ver en una banda. En solo casi 10 años, el cuarteto de Liverpool marco a generaciones de generaciones, redefiniendo para siempre lo que era la música, los conciertos, los discos, la forma en que se negociaba con las disqueras y los videoclips.

Y es que la leyenda del bajista es tan grande que muchos aseguran que, en realidad, hay dos Paul McCartney: El original murió en 1966 y que un tal William Campbell lo reemplazó. Incluso, la teoría dice que sus compañeros de banda dejaron mensajes ocultos en los discos posteriores.

Lo cierto es que, a mitad de los 60´s el mundo vio cómo Paul, John, Ringo y George dominaban la música, con discos experimentales y arriesgados. Pero todo terminó: Algunos dicen que la lucha de egos entre McCartney y Lennon rompió el grupo, otros juran que la aparición de Yoko Ono dividió a la banda.

Rumores más y rumores menos, los Beatles se separaron, y tras superar una crisis emocional, Macca puso manos a la obra: junto a Wings y en solitario retomó el bajo y compuso nuevos himnos. Ahí, aprovechó de tocar junto a los mejores, como Michael Jackson, Stevie Wonder, David Gilmour, e incluso su gran rival: Brian Wilson.

Además, aprovechó de dejarle recados a sus excompañeros de banda, con quienes se enfrascó en disputas artísticas y legales.

Pero como profesó en sus inicios: All You Need is Love, y tras el fallecimiento de John Lennon, se acercó nuevamente a sus viejos amigos, pero sufriría nuevamente la partida de otro compañero de banda: George Harrison.

Así, McCartney junto a Ringo Starr encarnan la mística de los Beatles, pero el zurdo nunca dejó de componer, llegando a colaborar con Kanye West y Rihanna, además de realizar giras mundiales, para recalcar quién es el más grande.