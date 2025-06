Live Aid 40 años: Se transmitirá nuevamente y así lo podrás escuchar

Este 13 de julio de 2025 se cumplen 40 años desde el legendario concierto benéfico Live Aid, que en 1985 reunió a las mayores estrellas del rock en Londres y Filadelfia. Para conmemorarlo, la emisora británica Greatest Hits Radio transmitirá el evento completo bajo el nombre “Live Aid Relived”, con la conducción de Simon Mayo.

El especial durará 10 horas y comenzará al mediodía en Reino Unido. Se podrá escuchar desde cualquier parte del mundo a través del sitio web oficial de la radio o mediante su aplicación móvil.

Los oyentes revivirán actuaciones inolvidables de Queen, David Bowie, Paul McCartney, Elton John, U2, The Who, entre muchos otros. Además, el programa incluirá comentarios de artistas que participaron en el concierto, como Martin Kemp de Spandau Ballet, y entrevistas al elenco del musical Just For One Day, inspirado en Live Aid.

Como cierre, se emitirá el último capítulo del documental “Live Aid: 40 Years On”, con testimonios de figuras clave como Bob Geldof, Midge Ure, Roger Taylor, Brian May y el productor Harvey Goldsmith.

El Live Aid de 1985 fue visto por cerca de 1.900 millones de personas en 150 países y logró recaudar más de 100 millones de libras para combatir la hambruna en Etiopía. Si bien su impacto ha sido debatido, nadie niega que marcó un hito en la historia de la música y la solidaridad global. Cuatro décadas después, este homenaje ofrece una nueva oportunidad para revivir un momento que unió al planeta con guitarras, voces y esperanza.

¿Cómo escucharlo desde Chile?

La retransmisión comenzará a las 7:00 a.m. (hora chilena) del domingo 13 de julio. Para sintonizarla, basta con ingresar al sitio de Greatest Hits Radio o usar su app, disponible en Android e iOS. La señal es gratuita y no tiene restricciones geográficas.