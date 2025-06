Point Blank: Bob Dylan lanza nuevo libro con sus propias ilustraciones

Bob Dylan ha anunciado un nuevo libro de arte: Point Blank (Quick Studies). La obra reúne cerca de 100 dibujos en blanco y negro creados entre 2021 y 2022. Será publicada por Simon & Schuster y estará disponible desde el 18 de noviembre. Estos dibujos sirvieron como base para la exposición del mismo nombre, abierta hasta el 6 de julio en la Galería Halcyon de Londres.

¿Qué muestra el libro?

La editorial describe las ilustraciones de esta forma: “Las obras varían entre retratos, bodegones y paisajes: amantes en patines, una armadura, un puente colgante, un cantante de karaoke, un rollo de cinta adhesiva, un canal parisino, un hombre con una sonrisa torcida”. Cada dibujo está acompañado por breves textos escritos por Eddie Gorodetsky, Jackie Hamilton y Lucy Sante, colaboradores habituales de Dylan.

El vicepresidente editorial de Simon & Schuster, Sean Manning, afirmó: “Este libro demuestra la maestría de Bob Dylan para contar historias, crear atmósferas y provocar sentimientos. Las imágenes son profundamente evocadoras, a la vez inocentes y hastiadas, alegres y desoladas, humorísticas y sensuales, enigmáticas y familiares”. Así mismo señaló que: “La capacidad de Dylan para encontrar la belleza y el misterio en lo aparentemente mundano es uno de sus grandes dones, y el regalo que ha brindado continuamente al público a lo largo de los años, incluso ahora con Point Blank”.

Un recorrido por su obra visual

Point Blank se suma a otras publicaciones artísticas de Dylan como The Drawn Blank Series (2008), Retrospectrum (2023), Revisionist Art y The Beaten Path. Desde los años 60, Dylan ha explorado las artes visuales. Algunas de sus obras han aparecido en portadas de discos como Self Portrait, Planet Waves y Another Self Portrait.

Mientras tanto, Dylan continúa de gira. A sus 84 años, forma parte del Outlaw Music Festival Tour junto a Willie Nelson. En su primera actuación del tour, interpretó canciones que no tocaba hace más de diez años. También estrenó una versión en vivo de A Rainy Night in Soho, de The Pogues. Además, recientemente narró el tráiler del nuevo álbum de Machine Gun Kelly, titulado Lost Americana.