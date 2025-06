Después de 9 años Sarah McLachlan lanza un nuevo disco y así se ve su adelanto

La cantante canadiense, Sarah McLachlan, anunció su esperado regreso a la música con Better Broken, su primer álbum con material original en más de una década.

El disco que fue grabado en los estudios Sound City de Los Ángeles y contó con la producción de Tony Berg y Will Maclellan, estará disponible a partir del 19 de septiembre bajo el sello Concord y marca su regreso desde Shine On (2014), seguido por el álbum navideño Wonderland (2016).

Entre los músicos que participaron se encuentran Wendy Melvoin, Matt Chamberlain, Benny Bock y Greg Leisz. Además, Katie Gavin, vocalista de MUNA, colabora en el tema Reminds Me.

Como anticipo, McLachlan estrenó el video oficial del tema principal del álbum, también titulado Better Broken, dirigido por Lauren Wade. La canción, al igual que el resto del disco, nace de un momento de introspección y cuestionamientos frente a un mundo cambiante.

“Muchas de las letras de este disco surgieron de reflexionar sobre el mundo actual y preguntarnos: ‘¿Cómo nos movemos en este panorama? ¿Cómo nos mantenemos a flote cuando parece que todo se derrumba?’. No sé si tengo respuestas, pero canalizar toda esa angustia e incertidumbre en la música ha sido una experiencia catártica”, señaló.

“Espero que este disco les brinde a las personas algo de alivio y liberación, pero al final solo quiero que extraigan lo que necesiten y que las canciones formen parte de su propia historia”.

Aquí te dejamos la lista de canciones del álbum completo:

Better Broken

Gravity

The Last to Go

Only Way Out Is Through

Remembers Me [con Katie Gavin]

One in a Long Line

Only Human

Long Road Home

Rise

Wilderness