Los 85 años de Ringo Starr: La historia de cómo With a Little Help from My Friends se convirtió en un homenaje al baterista de The Beatles

Un 7 de julio nació en Liverpool, Reino Unido, Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, quien junto a The Beatles se transformó en uno de los bateristas más importantes e influyentes de la historia de la música.

Pese a que, debido a su bajo perfil y la majestuosidad de la figura del resto de sus compañeros, el percusionista muchas veces es olvidado a la hora de hablar del cuarteto de Liverpool, aunque en realidad, su rol en la historia de los Beatles fue fundamental.

Y es que para John, Paul y George el baterista era una pieza crucial para la agrupación, no solo por su habilidad en la batería, sino que también por su amabilidad y reconocible amistad, lo que llevó a que, los mismos músicos compusieran una canción especialmente para él.

Con un poco de ayuda de mis amigos

Era 1967 y The Beatles se encontraban preparándose para el revolucionario álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band que terminaría por cambiar para siempre la carrera de los británicos, y John Lennon y Paul McCartney estaban componiendo With a Little Help from My Friends, una oda a la amistad, aunque inicialmente iba a llamarse Bad finger Boogie (Boogie del dedo malo), ya que al momento en que la escribieron, Lennon tenía un dedo herido.

El tema muestra cómo los amigos ayudan a superar los momentos difíciles y a disfrutar la vida. Por eso, al escribir la letra, los compositores pensaron constantemente en Starr, a quien muchos reconocían como un verdadero ejemplo de amistad.

Al momento en que le presentaron la idea, este se sintió bastante inseguro para ser él quien cantara el tema, pero ajustaron las tonalidades del tema al registro vocal del baterista, para que pudiera cantarla, aunque, la parte final de la canción, Ringo debió hacer un gran esfuerzo para llegar un tono más alto.

Es por esto que debieron repetir las grabaciones varias veces, ya que al músico le costaba alcanzar el registro correcto, pero el resto del grupo lo impulsó a seguir intentándolo hasta que lo logró. Incluso, una parte de la canción hace referencia a esto: “Presta atención y te cantaré una canción y trataré de no cantar desafinado. Lo lograré con un poco de ayuda de mis amigos”.

Finalmente y tras largas secciones, Ringo Starr pudo cantar la última parte del tema, lo que generó la alegría de todo el grupo, celebrándolo con unas copas.