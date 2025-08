Esto es todo: Cuando The Strokes salvó al rock

El 2001 no solo marcó el inicio del nuevo milenio, sino que un proceso de cambio cultural en el arte, especialmente en la música, donde el pop y el niu metal reinaban las listas de éxitos al rededor del mundo.

Así, el rock se recomponía luego del decaimiento del grunge, que ya no reinaba la moda adolescente, que ahora prefería divertirse con otros sonidos, aunque no lograban a convencer a todos, incluso, algunos alertando la muerte definitiva del género.

Fue en este contexto, y en un proceso de cambios culturales, sociales y políticos, en que cinco jóvenes neoyorquinos llegaron a refrescar la escena, aunque para esto, utilizaron métodos que ya se habían usado antes como los Ramones o Iggy Pop, quienes influenciaron uno de los mejores álbumes debut de la historia: Is This It.

El inicio de todo: Is This It de The Strokes

Julian Casablancas y su banda lanzaron su primer disco el 30 de julio de 2001 en Australia y el 27 de agosto en el Reino Unido. Sin embargo, como ocurrió con mucha música de la época, alguien lo filtró un par de días antes a través de Napster.

La publicación del álbum estaba planificado para un par de semanas después para Estados Unidos, pero el ataque de las Torres Gemelas hizo cambiar los planes. Debido a la convulsionada situación en la Gran Manzana, The Strokes debieron modificar la lista de canciones, eliminando el tema New York City Cops, donde se insinuaba que los policías de la ciudad “no son muy inteligentes” y fue reemplazada por When It Started que había sido incluida en B sides anteriores.

Además, la banda modificó la portada por la amenaza de censura que plantearon algunas tiendas de música. Reemplazaron la carátula original —una imagen de una figura femenina desnuda con un guante de látex—, que se usó en Europa y Oceanía, por una fotografía de los experimentos del Big Bang del CERN en los años 70, que acompañó la edición vendida en América. La “portada alternativa” le gustó más a Casablancas que la original.

Pese a la controversia, el disco fue un completo éxito en Estados Unidos, el resto del continente, Europa y Asia, recibiendo buenas críticas, donde incluso, la NME llegó a catalogarlos como “los salvadores del Rock”.

Difícil de explicar

El disco retrata a una juventud que debe lidiar con las grandes ciudades, los cambios tecnológicos y un nuevo milenio que trajo cambios para todos.

En este sentido, Is this it comienza con la canción homónima, que relata la conversación entre dos personas, donde una parece estar completamente desinteresada de la otra, pero sigue viéndola, una idea que se repite a lo largo del disco en temas como Alone, Together, Last Nite o Take it Or Leave It.

Las fiestas y el exceso de consumo de sustancias es otro de los temas que trata este disco, recurriendo a referencias a Un mundo feliz de Aldous Huxley para escribir Soma, donde se da cuenta del abuso de drogas entre la juventud.

Someday o Hard to Explain son otras de las obras que son claves en el disco, con nostalgia de los días pasados y la falta de comunicación entre las personas, en una época donde los computadores y la tecnología empezaba a progresar.

Lo que dejó

El disco no solo abrió paso a una tremenda carrera de los Strokes, sino que generó una nueva oleada del garage rock revival. Incluso, a este álbum se le atribuye una tremenda influencias a bandas como The Killers, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand o Yeah Yeah Yeahs.

En este sentido, una serie de años después, el mismo Alex Turner lo confesó: “solo quería ser uno de los Strokes”, haciendo una serie de covers de la banda y confesando su fanatismo por los neoyorquinos.