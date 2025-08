Dan a conocer la causa de muerte de Ozzy Osbourne

A dos semanas de la muerte de la leyenda del rock, Ozzy Osbourne, se dio a conocer el certificado de defunción del exvocalista de Black Sabbath, donde se reveló la causa de muerte del británico.

En concreto, de acuerdo a The New York Times, entre las razones del descenso del músico, se encuentran: “(a) Paro cardíaco fuera del hospital (b) Infarto agudo al miocardio (c) Enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica (causas articulares)”.

Además, en el documento médico al cual tuvo acceso el medio antes mencionado, se confirmó que el artista sufría de una enfermedad coronaria y Parkinson.

De igual manera, dieron a conocer que el día en que Ozzy Osbourne murió, se trasladó una ambulancia aérea hasta la casa del cantante ubicada en el pueblo de Chalfont St. Giles en Buckinghamshire, Inglaterra.

Uno de los creadores del heavy metal llevaba una serie de años atravesando un complejo cuadro de salud, donde, según reconoció él mismo, ya no podía caminar y debía recibir cuidados médicos constantes.