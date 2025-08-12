¿Qué es lo que se sabe del nuevo disco? The Life of a Showgirl: Taylor Swift inicia su nueva era y anuncia su decimosegundo álbum

La cantante estadounidense, Taylor Swift, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su decimosegundo álbum de estudio, el cual lleva como título: The Life of a Showgirl. La noticia fue revelada este martes durante el podcast New Heights, conducido por su novio, el jugador estrella de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce.

En un video publicado en sus redes sociales, Swift aparece junto a Kelce, saca un maletín verde con sus iniciales “TS” en naranja y declara con emoción: “Este es mi nuevo álbum”.

Swift y The Life of a Showgirl

Aunque Swift aún no han confirmado la fecha oficial de lanzamiento, la tienda oficial ofrece la preventa del disco hasta el 13 de agosto, donde los fans pueden adquirirlo en vinilo (30 dólares), CD con póster (13 dólares) y casete (20 dólares).

Producción del nuevo álbum

En cuanto a la producción de The Life of a Showgirl, Swift guardará más detalles para su aparición en New Heights este miércoles, sin embargo, se especula que contará con la colaboración de sus habituales productores Jack Antonoff y Aaron Dessner, quienes han participado en sus últimos álbumes.

También, aparecen como posibles participantes los nombres de Max Martin y Shellback.

Por último, varios fanáticos esperan una colaboración con la cantante Sabrina Carpenter, tras las pistas y mensajes cruzados que ambas artistas han compartido en redes sociales.