EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Sintonía Crónica
12 Agosto
Un día como hoy
12 Agosto
Información Privilegiada
12 Agosto
Hablemos en Off
12 Agosto

¿Qué es lo que se sabe del nuevo disco? The Life of a Showgirl: Taylor Swift inicia su nueva era y anuncia su decimosegundo álbum

Taylor Swift inicia su nueva era y anuncia su decimosegundo álbum

En un video publicado en sus redes sociales,Swift aparece junto a Kelce, saca un maletín verde con sus iniciales “TS” en naranja y declara con emoción: “Este es mi nuevo álbum”. 

Por:

12 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La cantante estadounidense, Taylor Swift, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su decimosegundo álbum de estudio, el cual lleva como título: The Life of a Showgirl.  La noticia fue revelada este martes durante el podcast New Heights, conducido por su novio, el jugador estrella de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce.

En un video publicado en sus redes sociales, Swift aparece junto a Kelce, saca un maletín verde con sus iniciales “TS” en naranja y declara con emoción: “Este es mi nuevo álbum”. 

Swift y The Life of a Showgirl

Aunque Swift aún no han confirmado la fecha oficial de lanzamiento, la tienda oficial ofrece la preventa del disco hasta el 13 de agosto, donde los fans pueden adquirirlo en vinilo (30 dólares), CD con póster (13 dólares) y casete (20 dólares).

Producción del nuevo álbum

En cuanto a la producción de The Life of a Showgirl, Swift guardará más detalles para su aparición en New Heights este miércoles, sin embargo, se especula que contará con la colaboración de sus habituales productores Jack Antonoff y Aaron Dessner, quienes han participado en sus últimos álbumes.

También, aparecen como posibles participantes los nombres de Max Martin y Shellback.

Por último, varios fanáticos esperan una colaboración con la cantante Sabrina Carpenter, tras las pistas y mensajes cruzados que ambas artistas han compartido en redes sociales.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 ¿Por qué Donald Trump envía la Guardia Nacional a Washington?
02 Sandra Borda sobre el asesinato de Miguel Uribe: “Parte de lo que está sucediendo en Colombia es que estamos sometidos a una polari...
03 Las causas y efectos de la escalada de violencia en Colombia tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe
04 Alejandra Fuentes y la historia del Monasterio Santa Clara
05 Encapuchados intentaron quemar a profesor: violenta jornada de incidentes en el INBA
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST