Lollapalooza lanza cargado line up: Sabrina Carpenter, Lorde e Interpol lideran el festival en su regreso al Parque O´Higgins

Esta tarde, Lollapalooza lanzó su line up de cara a la edición 2026 de uno de los festivales más importantes del país, con una parrilla que promete ser la mejor de los últimos años.

Y es que el listado está cargado de los líderes actuales del pop, como Sabrina Carpenter y Chappell Roan, pero también leyendas del rock de los inicios del 2000, como Deftones e Interpol.

Sumado a ello, en los headlines del regreso del festival al Parque O´Higgins, destacan Tyler, The creator, Skrillex, Turnstile, Doechii y Los Bunkers.

Además, dentro del line up destacan otros nombres como Danny Ocean, Marina, Bándalos Chinos, 2 Minutos, Tom Morello, DJO, entre otros.

Por su parte, la representación nacional estará bien cargada este año, con la aparición de 31 minutos, Quilapayún, Gondwana, Claudio Valenzuela, Cristóbal Briceño, Cómo Asesinar a Felipes, Gepe y Manuel García.

¿Cuándo será Lollapalooza 2026?

Tras cuatro ediciones en Cerrillos, el festival Lollapalooza regresará al Parque O’Higgins en marzo de 2026. Así lo confirmó el Municipio de Santiago tras aprobar el uso del emblemático espacio para la realización del evento musical, que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de marzo.