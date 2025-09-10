“Sentí clarito mí nombre”: La nueva cueca de Los Bunkers con Los Marujos

A nueve días del 18 de septiembre, el ambiente se empieza a hacer presente en todo Chile y los músicos nacionales, no se quedan atrás. Los Bunkers sorprendieron a sus fanáticos con un adelanto muy especial. Se trata de una cueca en colaboración con Daniel Muñoz y Los Marujos que será estrenada este 12 de septiembre.

La banda penquista es parte del proyecto También es Cueca, en donde interpretaran “Sentí clarito mí nombre”, un cover del icónico tema de Los Chileneros.

Aunque el grupo pasará las Fiestas Patrias en México, decidieron rendir homenaje a las tradiciones chilenas con esta colaboración. Sin embargo, no es la primera vez que la banda chilena interpreta canciones chilenas, Los Bunkers ya han versionado clásicos como La exiliada del sur y El derecho de vivir en paz.

En cuanto al disco, este reunirá 15 cuecas interpretadas por distintos artistas nacionales, entre ellos Inti Illimani Histórico, Quilapayún, María José Quintanilla, Los Jaivas, Javiera Parra, Claudio Valenzuela, Leo Rey, Entremares y Luis Rivas.