Lady Gaga será parte de Merlina

Netflix lo hizo oficial: Lady Gaga será parte de la segunda temporada de Merlina. La cantante y actriz interpretará a Rosaline Rotwood, una nueva profesora de la Academia Nunca Más, donde estudia la protagonista interpretada por Jenna Ortega.

Durante el evento global Tudum, la artista se presentó en vivo con una actuación que incluyó tres canciones: Abracadabra, Zombieboy y Bloody Mary. Esta última se popularizó en redes sociales gracias a la coreografía viral de la serie, y en el show fue acompañada de una nueva puesta en escena inspirada en ese momento.

Fecha de estreno y estructura

La segunda temporada de Merlina llegará dividida en dos partes.

Parte 1: 6 de agosto

Parte 2: 3 de septiembre

Los nuevos episodios prometen revelar más secretos del pasado de la Academia Nunca Más y de la familia Addams. La dirección sigue a cargo de Alfred Gough y Miles Millar.

Reacciones del elenco

Jenna Ortega no ocultó su entusiasmo por trabajar con la cantante: “Ella es la mejor, definitivamente una de las personas más talentosas con las que he trabajado”, dijo. También destacó el ambiente de trabajo: “Fue realmente muy especial estar allí con ella y Tim Burton, dos personas que respeto y que me han inspirado muchísimo”. Sobre su personalidad, agregó: “Me encanta que nunca se sabe qué esperar de ella, pero siempre se puede esperar amabilidad y generosidad”.

De Harley Quinn a profesora gótica

Esta participación marca un nuevo paso en la carrera actoral de Lady Gaga. Tras su rol como Harley Quinn en Joker: Folie à Deux, y su trabajo en películas como House of Gucci y A Star Is Born, ahora explora el género gótico televisivo con un personaje que promete no pasar desapercibido.