José Antonio Kast supera levemente por primera vez a Evelyn Matthei según Cadem: presidente de la UDI dijo que “va a ser una carrera reñida”

De acuerdo a la última encuesta Cadem en la que se abordó nuevamente la próxima elección presidencial, por primera vez el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, superó a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei por 1%

Las cifras se dan justo después de una semana en la que Matthei tuvo distintos enfrentamientos con el Gobierno, lo que podría haber incidido en la evaluación.

En Canal 13, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez expresó que “esta va a ser una carrera reñida. La izquierda es un rival formidable. Vamos a ver en unas semanas más a la izquierda con un candidato muy encumbrado en las encuestas y hay que mantener la calma, seguir trabajando, porque nuestro objetivo es derrotar a la izquierda”.

Agregando: “Todavía falta mucho, faltan seis meses (…) Me cuesta mucho imaginarme a Evelyn Matthei saliendo tercera en esta carrera”.

Por su parte, Andrea Balladares, secretaria general de RN comentó “hay otra encuesta que es la encuesta Criteria, donde Evelyn Matthei mantiene su liderazgo. Pero más allá de eso, en general, esta es una carrera de largo aliento. Nosotros recién lanzamos la estrategia y lo que va a ser el despliegue de nuestra candidata el miércoles y por lo tanto, esperamos en las próximas semanas tener el resultado de lo que ha sido este despliegue reflejado en las distintas encuestas”.

El presidente del Senado, José Manuel Ossandón comentó “a mí lo que me preocupa es que después de tantos años en política me preocupan los dos lados (oposición y oficialismo), porque uno de los dos puede ganar y ojalá que los que ganen sean capaces de gobernar. Eso para mí me preocupa mucho. O sea, claramente sería muy complicado para este país”.

Eso sí le sugirió a Matthei: “yo creo que ella no debe meterse en la cancha chica y siento que cuando lanzó su candidatura hace una semana atrás tuvo un cambio superprofundo, a mi juicio. Para bien. Primera vez que veo, por ejemplo, una persona que en un discurso muestra los problemas de Chile y no atacando a los otros y tirándole mierda a todos lados, sino, miren, ni izquierda ni derecha”.

Los otros candidatos

Después de Matthei, la sigue Jeannette Jara con un 8%, después Carolina Tohá con un 7%, porcentaje que comparte con Johannes Kaiser . Luego siguen Franco Parisi con un 5% al igual que Gonzalo Winter.

Evaluación de Gabriel Boric

De acuerdo a la medición un 35% apoyo a Gabriel Boric, tres puntos más que la medición pasada. Sin embargo, un 59% desaprueba la gestión.