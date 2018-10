Luis Mayol y últimos ataques incendiarios: “La gente de La Araucanía no tiene muchas dudas de que los grupos que quedan violentistas están coordinados y financiados de alguna parte”

Sobre los dos últimos hechos incendiarios cometidos en La Araucanía, el intendente de la región, Luis Mayol, comentó en Noticias en Duna que “hay que tener conciencia que está instalado que hay un sector minoritario que está dedicado hace tiempo a eso con capacitación y eso no se va a terminar de un día para otro”.

Además agregó que hay grupos que “necesita fundamentos” para realizar este tipo de actos. Los argumentos podrían ser, como dijo Mayol “e el pleno impulso y es bien difícil que tengan apoyo de la ciudadanía porque es un plan que promete 8.500 dólares en la región para sacarla de la pobreza (…) Y lo otro, que es muy lamentable lo del jardín infantil porque habían 28 alumnos, niños mayores de 6 años, todos de origen mapuche y las familias están apenadas y molestas por este tipo de actitudes que no contribuyen en nada y eso al parecer es represalia por una frustrada visita masiva a la cárcel de Ángol”.

El intendente fue claro al decir que “la gente de La Araucanía no tiene muchas dudas de que los grupos que quedan violentistas están coordinados y financiados de alguna parte. No son grupos aislados como cuando comenzaron estos disturbios que había mucho de ideología, pero eso está hoy dejado atrás hace mucho rato. Los grupos que están hoy actuando, tienen una organización”.

Sobre las críticas que ha realizado el Partido Comunista sobre el ‘Comando Jungla’, Mayol expresó “es curioso lo que pide el PC de que retiren un equipo especializado que se anticipa a los hechos que ocurren, porque no tiene por objeto actuar de forma agresiva, si no que se anticipa. Tiene un servicio de gente especializada y además los elementos para averiguar”. Y agregó, “ha habido menos hechos de este tipo porque ha habido un trabajo de este grupo especializado.

Hay cosas concretas, hoy las diligencias que ordenan los tribunales, donde tengan que realizarse se realizan, antes no ocurría así. En este ultimo tiempo se han desactivado dos robos importantes de madera y de ahí todos saben que sale el financimaiento para muchas de estas actividades”.