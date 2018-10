¿Quién es Javiera Román? : La primera mujer campeona de Rally Mobil

Con solo 28 años Javiera Román hizo historia tras transformarse en la primera mujer en ganar el título en el Campeonato Nacional de Rally, luego de disputar el Río Bueno-La Unión.

Román logró conseguir la corona de la serie R2 como navegante de Martín Scuncio en la sexta fecha del campeonato, dos antes del fin de la temporada.

“Estoy muy emocionada porque salimos campeones anticipadamente. Ha sido un trabajo súper duro para ganarse una posición acá en el rally y significa mucho para mí este primer lugar. Estoy súper, súper emocionada ya que soy la primera mujer campeona en Chile, así que solo tengo palabras de felicidad, agradecimiento y orgullo”, aseveró la corredora tras ganar esta competencia.

La pasión de esta joven por los auto comenzó por su padre, tal como le comentó a AS Chile , “a mi papá le gustan mucho los autos. Él me inculcó todo esto, y siempre me ha apoyado en todo lo que le pido. Pero cuando quise competir no me dejó, le daba terror. Así que empecé escondida. Al final tuvo que dejarme, no le quedaba otra”.

“Al Rally llegué hace cuatro años, por fanatismo y buenos amigos que me ayudaron a ingresar y ser parte de esto. Fue difícil al principio, es un mundo de por sí machista. Fue muy difícil poder demostrar mis capacidades y que me tomaran en serio. Sufrí bastante y me mantuve firme, siempre intentando ser lo mejor posible, cada vez aprender más y demostrar arriba lo que las mujeres sí somos capaces”, aseveró en conversación con La Tercera.

Uno de los sacrificios que tuvo que hacer Román para poder participar de este deporte fue dejar su carrera de Ingeniería Civil Geológica en la Universidad Católica de Concepción y cambió por ingeniería mecánica en vehículos automotrices en Inacap.

La corredora agradece a Scuncio, con quien comparte el habitáculo hace dos temporadas. “El año pasado me llamó para un rally regional y luego me llamó para el nacional, y ahí seguimos juntos hasta hoy”.

Sobre su futuro, señaló que “ahora mi meta es ser la mejor navegante, pero obvio que ser piloto es un sueño”.

FOTO: Canal CDO.