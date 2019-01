Un año sin el antipoeta: Un recorrido por la vida notable de Nicanor Parra

Un año ha pasado desde que el matemático, físico, académico y reconocido como el antipoeta Nicanor Parra falleció a sus 103 años.

Nació en San Fabián de Alico, en 1914, siendo el primogénito de la unión de Nicanor Parra, profesor de colegio, y Clara Sandoval, Nicanor Parra.

Durante sus estudios en el liceo de hombre de Chillán, el poeta leyó a poetas modernistas y chilenos y empezó a escribir algunos versos siguiendo el barroquismo sentimental y retórico de esos autores.

En 1935 el hermano de la cantautora Violeta Parra escribió su primer poema “Gato en el camino”, que fue publicado en una revista del INBA.

En 1954, el poeta escribe su obra más emblemática “Poemas y antipoemas”, libro que produjo un corte radical en la poesía chilena.

En los años 50, la fama llegó para el poeta con viajes a EE.UU. Perú, Panamá, México, donde realizó conferencias académicas.

Durante su carrera, el poeta escribió 23 libros en los que se destacan “Canciones rusas” (1967) , “Obra gruesa” (1969) y “Artefactos” (1972).

Si bien no logró el Nobel, el poeta fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile (1969) la Beca Guggenheim en Artes, América Latina y Caribe (1972), y el Premio Miguel de Cervantes (2012) .

10 frases que marcaron la vida del antipoeta

“La poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad: no podemos vivir sin poesía”. “Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje”. “El que lava los platos tiene que ser una persona culta, de lo contrario quedan peor que antes”. “La muerte es un hábito colectivo”. “Llore si le parece. Yo por mi parte me muero de risa” “La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”. “El hombre que no se bebe su copa sanguinolenta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa” “El pensamiento no nace en la boca, Nace en el corazón del corazón” “¡Para qué hemos nacido como hombres, si nos dan una muerte de animales!” “Pido que me den el Nobel por razones humanitarias”.

Un repaso por los distintos aspecto de la notable vida de Parra en la voz de Bárbara Espejo

Nicanor Parra I: Hermano Mayor

“A Nicanor Parra le dicen de todo y él como si nada porque entre que hace como que no escucha y dice lo que tiene ganas. Que los poetas no cumplen su palabra si no que le cambian el nombre a las cosas, es una de sus convicciones más profundas. Nicanor II Parra nació el 5 de septiembre de 12914, en san Fabián de Alico, cerca de Chillán, en una familia campesina pero sobre todo con una sensibilidad genética que los convertiría en dinastía artística…”

Nicanor Parra II: Primeras Impresiones

“Para pagarse la universidad Nicanor Parra junto a sus ex compañeros del Internado Barros Arana trabajaban como inspectores en ese establecimiento y fundaron la Revista Nueva que repartían entre los alumnos y los profesores. Ahí publicó el futuro premio nacional su primer cuento “Gato en el camino” un texto de una irreverencia tal que le valió una amonestación de la rectoría …”

Nicanor Parra III: El Antipoeta

“Avanzada la década del ’50 Nicanor Parra empezó a recibir una serie de invitaciones en el extranjero a un lado y al otro de la cortina de hierro. Él iba a las citas en Estados Unidos, México y Panamá, la Unión Soviética, Cuba y la República Popular China con el mismo talante y despliegue…”

Nicanor Parra IV: El hombre imaginario

“‘Parra enamorarme he nacido’, declaró una vez Nicanor. Ermitaño ahora pero seductor y enamorado ha sido toda la vida. Elegía las atípicas, las excentrícas. Guapas sí, pero también difíciles. A su primera mujer, Anita Troncoso, la conoció en una piscina y se enamoró de su piel oscura y su piel hasta la cintura. Nicanor era aún más científico que poeta…”

Nicanor Parra V: Anacoreta

“Con la vuelta a la democracia fue como si Parra resucitara. El que nunca militó en ninguna parte no tenía por qué salir y decir lo que pensaba, el mundo suponía por él, aunque no por exactitud. A partir de la década del ’90 comienza una serie de reconocimientos y exposiciones en su honor…”