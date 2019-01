Los discursos de Maduro y Guaidó: Las dos caras de Venezuela

Tanto el presiente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el autoproclamado presidente interino del país y timonel de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, realizaron conferencia de prensa en paralelo refiriéndose a la situación que enfrenta la nación caribeña.

En su discurso en la a Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, Guaidó aseveró que “más que libertador quiero ser un servidor público para este país” y respondió a las críticas del mandatario señalando que “¿una banda usurpada lo hace presidente?”. Asimismo, el opositor, adelantó que este domingo se conocerá la fecha de “la gran movilización de la semana que viene”.

El presidente interino hizo un llamado a los miembros de la Fuerzas Armadas para ponerse del lado del pueblo venezolano. “Quiero insistir en el mensaje a la familia militar: llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Soldado de la patria, pónganse del lado del pueblo de Venezuela”.

Guaidó destacó que“en apenas dos días logramos lo que ellos no lograron en seis años: autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria” y prometió defender los activos del país “de los corruptos” y reabrir Radio Caracas Televisión, la señal independiente que censuró Hugo Chávez.

“Muchos hablan de si me van a meter preso o no… Entendiendo que estamos en una dictadura, tenemos que seguir en la calle”, reveló. Y agregó: “Aquí estamos con el pecho en la calle”. Para él, no se atrevieron a apresarlo porque su juramento fue constitucional. “Golpe de Estado es si me llevan”, aseguró.