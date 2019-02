Pascal Boyart, el innovador artista que dio con la fórmula para enlazar el arte con las criptomonedas

Pascal Boyart, conocido como “Pboy”, es un artista callejero francés que últimamente se ha hecho conocido por sus obras que mezclan el arte clásico con la cultura urbana, y que además sacan provecho a los avances tecnológicos para obtener recursos.

“Pboy” fue pionero en obtener criptomonedas (bitcoins) por medio de un código QR instalado en uno de sus murales en las calles de París, y también fue el primero en insertar códigos dentro de sus pinturas para que quienes logren descifrarlos obtengan dinero digital.

Así fue el caso de una de sus más recientes obras, en donde reinterpretó el cuadro “La Libertad guiando al pueblo” de Eugene Delacroix, realizado en el año 1830 y que se inspira en el alzamiento del pueblo francés en contra del rey Carlos X. En su actualización, Boyart incluyó el contexto político que se vive hoy en Francia y, entre otros elementos, incluyó a los “chalecos amarillos”.

Pero más allá de eso, lo que hizo viral a este trabajo fue el desafío de descifrar los complejos códigos que el artista incluyó en la pintura. Una tarea que ofrecía como recompensa mil euros en bitcoins para quien lo lograra.

Luego de la popularidad que alcanzó este mural, finalmente un experto en criptomonedas e informática fue quien logró resolver el enigma. Antoine Ferron pasó días junto a su pareja buscando las piezas del “rompecabezas”, las que fueron ocultas con técnicas como el “negro sobre negro” o tintas fluorescentes. Y luego de un proceso de decodificación, Ferron logró dar con las 12 palabras clave que le permitieron llegar a una respuesta.

Tras la hazaña, el ganador del desafío agradeció a “Pboy” por su obra y por su contribución a popularizar el bitcoin.

Enlace entre arte y criptomonedas

Gracias a la originalidad de su trabajo, Pascal Boyart también se ha convertido en un referente en cuanto a las nuevas formas de obtener recursos para hacer arte. Por eso mismo, fue invitado a participar en el próximo documental de Netflix “I want to be a bitcoin millionaire”, en donde contará parte de su experiencia.

Si bien las criptomonedas ya llevan varios años en funcionamiento y su uso ha tenido altibajos, la iniciativa de “Pboy” claramente puede ser un buen mecanismo dentro de la siempre compleja tarea de financiar la producción artística.

Mira parte de su trabajo: