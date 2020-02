Brian Wilson busca impedir que Beach Boys haga un show a favor de la caza

Brian Wilson, el fundador de la clásica banda estadounidense de surf rock The Beach Boys, está promoviendo hacer un boicot a su propio grupo. Esto, porque el conjunto planea hacer un concierto en vivo en un evento organizado por un grupo de caza llamado Safari Club International. Además, el principal conferencista de esta actividad será Donald Trump Jr.

La razón de que Wilson no se encuentre con la facultad de decidir si la banda realiza su presentación o no es debido a que Mike Love, cofundador, posee los derechos del nombre oficial del conjunto. Por lo mismo, el ex líder decidió hacer un llamado a los fanáticos para que lo ayuden a detener la presentación.

“Esta organización apoya la caza deportiva, a la que tanto Al [Jardine] y yo nos oponemos enfáticamente. No hay nada que podamos hacer personalmente para detener el show, así que por favor únanse firmando la petición”, fue lo que dijo el artista en su cuenta de Twitter. En el mismo tweet añadió una fotografía de Donald Trump Jr. y Eric Trump, ambos hijos del actual presidente de Estados Unidos, posando con un leopardo que cazaron.

This organization supports trophy hunting, which both Al and I are emphatically opposed to. There’s nothing we can do personally to stop the show, so please join us in signing the petition at https://t.co/vOUtJDq6t2

— Brian Wilson (@BrianWilsonLive) February 3, 2020