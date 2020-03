Animales silvestres vuelven a zonas ahora deshabitadas por humanos

La naturaleza siempre sorprende y nos hace meditar acerca de las acciones humanas sobre el Planeta Tierra. Peces, delfines, cisnes, patos, jabalíes, venados y varias otras especies se han dejado ver en distintas ciudades ante la escasa o nula presencia humana en las calles, debido a las cuarentenas obligatorias impuestas en países como Italia o China, por el avance del coronavirus.

Sin duda, un efecto secundario inesperado de la pandemia, que a más de alguno hace pensar si no es el coronavirus la vacuna que necesitaba el Planeta para contrarrestar los daños realizados por los seres humanos.

Mientras los humanos están encerrados en sus casas, una manada de 14 elefantes ha aprovechado de pasear por la aldea de Manmai, en el distrito de Menghai de la provincia suroccidental china de Yunnan, según informaron las autoridades locales.

El rebaño fue visto el 9 de marzo en un bosque cercano, y el 11 de marzo avanzó hasta la zona residencial en busca de alimento.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. 😂 pic.twitter.com/ykTCCLLCJu

— Corono she better don’t (@Spilling_The_T) March 18, 2020