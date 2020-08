El potente mensaje de Lebron James tras el ataque a Jacob Blake a manos de la policía estadounidense

Un nuevo caso de brutalidad policial y crímenes raciales ocurrió en Estados Unidos, luego que Jacob Blake, un hombre afroamericano, recibiera siete impactos de bala por parte de la Policía de Wisconsin este domingo 23 de agosto.

El tiroteo ocurrió casi a tres meses del asesinato de George Floyd, en mayo pasado y debido a esto, Lebron James (alero de Los Angeles Lakers y una de las estrellas de la NBA), alzó la voz respecto a lo ocurrido.

El video contiene imagenes fuertes

And y’all wonder why we say what we say about the Police!! Someone please tell me WTF is this???!!! Exactly another black man being targeted. This shit is so wrong and so sad!! Feel so sorry for him, his family and OUR PEOPLE!! We want JUSTICE https://t.co/cJxOj1EZ3H

— LeBron James (@KingJames) August 24, 2020