Esta no será la última pandemia: La poco esperanzadora declaración de la OMS

La pandemia por Covid-19 no será la última que se expanda por el planeta, sostuvo la Organización Mundial de Salud (OMS), quien alertó que los avances sanitarios no serán suficientes si no se hacen cambios en temáticas como el calentamiento global y la relación de los humanos con los animales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, advirtió sobre los peligros de un “comportamiento a corto plazo”, en que solo se enfrenta la situación actual pero no se prepara para lo que vendrá después.

En el mensaje que fue emitido en la conmemoración del primer Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, el líder sostuvo que “la historia nos muestra que no será la última pandemia”, en la que agregó que se deben aprender lecciones de lo vivido.

“Durante mucho tiempo, el mundo actuó en medio de un ciclo de pánico y negación (…) Gastamos dinero cuando estalla la crisis, pero cuando se acaba, nos olvidamos y no hacemos nada para prevenir la siguiente. Es el peligro de los comportamientos a corto plazo”, explicó.

Antes del inicio de la crisis sanitaria, en septiembre de 2019, el primer Informe anual sobre Preparación Mundial de Emergencias Sanitarias, ya había alertado de la poca preparación de la humanidad ante grandes pandemias, lo que quedó demostrado con el Covid-19.

“La pandemia reveló los estrechos vínculos entre la salud de las personas, los animales y el planeta”, agregó.

“Todos los esfuerzos para mejorar los sistemas sanitarios resultarán insuficientes si no van acompañados de una crítica de la relación entre los seres humanos y los animales, así como de la amenaza existencial que representa el cambio climático, que está convirtiendo la Tierra en un lugar más difícil para vivir”, manifestó Adhanom.