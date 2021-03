Mesh: plataforma para llamadas virtuales con hologramas de Microsoft

Microsoft Mesh es una nueva plataforma de realidad mixta que permite a las personas en diferentes ubicaciones físicas unirse a experiencias holográficas colaborativas y compartidas en muchos tipos de dispositivos.

En el evento digital, Ignite, fue la primera oportunidad de la empresa para mostrar algunas de las experiencias posibles gracias a este nuevo sistema que está construido en Azure, el servicio de computación en nube de la compañía.

“Este ha sido el sueño de la realidad mixta, la idea desde el principio”, dijo Alex Kipman, miembro técnico de Microsoft.

