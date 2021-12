La postura de los candidatos presidenciales sobre la muerte de Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet

Sin duda la muerte de Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet marcó el cierre de las campañas de los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En conversación con Radio ADN, Kast partió señalando “que increíble que justo este día en que están los actos de cierre de campaña se produzca la defunción de la señora Lucia Hiriart, y yo entiendo que el interés periodístico y la gente va a tratar de llevar esto a un hecho de campaña. Yo más que darle la condolencia a la familia y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto”.

Asimismo, aseveró que “yo lo dejo como un hecho humano, veo ahora que hay gente celebrando, creo que no es lo que uno esperaría, siempre la muerte de alguien para la familia es doloroso, más allá del rol histórico que haya tenido la persona”.

“Ya hemos hecho tantas ponderaciones históricas, se han hecho tantos análisis de lo que fue el gobierno militar o dictadura o régimen autoritario, se han hecho cientos, ¿eso va a reparar el quiere institucional, el dolor de las personas que sufrieron tanto en el gobierno de Salvador Allende como de Augusto Pinochet?, no lo va a reparar. Nosotros lo que planteamos es un proyecto de futuro”, sostuvo.

Respecto de su participación en el funeral, el postulante a La Moneda señaló que “hasta donde yo tengo entendido va a ser un funeral privado, pero en general uno va a los funerales privados de las personas de la familia y de las personas que conoce. Yo no conocí a la señora Lucia Hiriart de Pinochet, yo no la conocí, no soy cercano a la familia”.

Por su parte, Boric escribió a través de su cuenta de Twitter que “Lucía Hiriart muere en impunidad, pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte”.

Sin embargo, el diputado expresó que “no celebro la impunidad ni la muerte, trabajamos por la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia”.

El mensaje del gobierno

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió a la muerte de la esposa del dictador Augusto Pinochet.

Delgado fue consultado sobre los cuestionamientos de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en torno a que su deceso “representa la impunidad porque ella murió tranquilamente (…) sin una reparación directa” a víctimas de los derechos humanos en dictadura.

Sobre esto, la autoridad de Gobierno partió recordando que desde el entorno cercano de Hiriart solicitaron a la opinión pública el “recato” sobre el tema, es por eso que “como Gobierno nosotros adherimos, justamente, a esa privacidad, no tenemos mucho más que comentar al respecto“.

“Este es un Gobierno que valora, ejerce y promueve la democracia“. En paralelo, destacó que el legado de la administración que encabeza el presidente Piñera “será el que nunca la violencia le gane a la democracia”, respondió el titular de Interior.

“Piense usted que si hoy tenemos un proceso constituyente es porque hubo un acuerdo nacional por la Constitución y la paz, ese ha sido el tenor de este Gobierno”, enfatizó el secretario de Estado al mismo tiempo que aseguró su compromiso en cuanto a que “nunca vamos a justificar ningún tipo de violencia“.

Asimismo, aseveró que “nosotros empezamos con todas las familias que han perdido a alguien en el pasado justamente producto de esa violencia y no queremos que en Chile en el futuro eso vuelva a ocurrir, ese es el principal legado”.