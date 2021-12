Padre de adolescente chilena que murió por el disparo de policía en EE.UU.: “Ella me dijo: ‘Papá, es el país más seguro del mundo’ y ahora está muerta por el Estado”

Los padres de Valentina Orellana Peralta (14), la adolescente chilena que falleció producto de una “bala perdida” en medio de un procedimiento policial conversaron sobre lo sucedido en Estados Unidos

“Estoy destrozado. Cuando mi señora me llama indicándome que mi hija había sido asesinada por la policía de Los Angeles en un centro comercial, se me vino el mundo encima (…) Yo le decía a mi hija que nos fuéramos y ella me dijo: ‘Papá, es el país más seguro del mundo’ y ahora mi hija está muerta por el Estado”, comentó Juan Pablo Orellana desde Estados Unidos.