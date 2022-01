Luis Boric y Soledad Font: ¿Quiénes son los padres del presidente electo?

En la intimidad de su casa en Punta Arenas, Luis Boric y Soledad Font, padres del futuro presidente, hablaron con La Tercera sobre cómo han afrontado los diferentes procesos junto a su hijo. Además, revelaron algunas situaciones vividas al interior de su hogar, incluso recordaron que la abuela paterna de Gabriel adelantó que, el entonces niño de cinco años, sería presidente.

Soledad también comentó lo que fue parte de la crianza y reveló que se encomendó a la Virgen con el objetivo de que a Gabriel no le pasara nada en Santiago cuando se fue a estudiar: “Yo me ofrezco para que me mandes todos los hijos que quieres que yo te críe“, ofreció a cambio, aludiendo a su rol como cuidadora de niños del Sename antes de que sean adoptados.

Sobre la presidencia

La madre también manifestó su reacción ante la posibilidad de que Gabriel Boric fuera presidente de la Fech en 2011. “¿Pero por qué tienes que ser tú?” fue su respuesta ante la posibilidad de que Boric congelara sus estudios para presidir la federación. Pasó lo mismo sobre su candidatura a diputado.

Por su parte, Luis Boric —quien ha sido un activo militante de la DC en Magallanes— sostuvo que no estaba en los planes de su hijo ser presidente “nos dijo que ni siquiera iba de candidato a senador”. Pero en el transcurso las cosas cambiaron. Font dijo incluso que “Gabriel tenía un elegido que le hubiera gustado a él, que era un hombre mayor, que hubiese sido el candidato”.

De cara a la campaña, ambos padres siguieron diferentes caminos: Luis prefería estar constantemente atento a la contingencia y debatir con Gabriel —discrepando incluso en algunos temas— mientras que Soledad prefería mantenerse al margen y no enterarse.

Incluso, Luis veía lejana la idea de que su hijo fuera presidente, pero tras el triunfo en primarias “era muy probable que saliera”, planteó. En la nota igualmente se refirió a José Antonio Kast, el rival en segunda vuelta, de quien tiene una buena impresión y cree que “debe ser un hombre bueno”.

Soledad también reveló que en votaciones pasadas se inclinó por Joaquín Lavín y Sebastián Piñera de cara a su primer mandato.

La madre además recordó el momento previo a los resultados de la segunda vuelta. “Nos dijo que ante la eventualidad de que pudiera ganar él, se comprometía a cuidarnos. Nosotros le hicimos ver que nosotros como padres estábamos muy tranquilos y que lo importante era que él se cuidara”.

Soledad finalizó destacando la confianza en su hijo, de quien elogió su capacidad de diálogo. Sobre su rol en la presidencia, los padres adelantaron que será solo ser padres y quizás más adelante abuelos.