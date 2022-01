Bernardo Larraín sobre escenario político del presidente electo: “A veces se ve un ánimo colaborativo no crítico que no es bueno para la democracia”

El empresario y ex presidente de Sofofa, está detrás de Pivotes, un espacio que reúne a distintos actores de la sociedad con la idea de ser un aporte para la construcción de un nuevo pacto constructivo.

Al respecto contó que:

Sobre lo que se viene para el próximo presidente Gabriel Boric, comentó:

#HablemosEnOff @bernardolarrain sobre escenario político del presidente electo #GabrielBoric “El ánimo de colaboración no puede no ser crítico. La sociedad civil es colaboración y contrapeso (…) A veces se ve un ánimo colaborativo no crítico que no es bueno para la democracia” pic.twitter.com/KhZFLeKBJ7

— Radio Duna (@RadioDuna) January 28, 2022