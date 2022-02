¿Por qué el caso de Parived dejó de ser solo farándula?

La investigación en contra de Marco Antonio Spagui, más conocido como Parived, por el llamado caso “Relojes VIP” sigue sumando antecedentes, los cuales complican aún más la situación del esposo de Tonka Tomicic.

Según un reportaje de La Tercera, en la carpeta investigativa de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI se incluyeron escuchas telefónicas, las cuales se consiguieron tras obtener una autorización judicial.

En unas de las primeras escuchas, Parived conversa con un reconocido prestamista identificado como Domingo Jalil, a quien le asegura que “tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos”.

En otra de las interceptaciones, se escucha que López hace referencia a un negocio en el ámbito de minería, remarcando que era una transacción “millonaria” y que tenía aprobado “como 25 millones de dólares”.

También en las escuchas se menciona a Tonka Tomicic, es que, si bien él utilizaba los cheques de la animadora, no quería que la molestaran a ella cuando estos documentos bancarios eran protestados. “La Tonka se puso súper nerviosa”, son las palabras que utilizó.

Según dio cuenta el diario La Cuarta, hay una escucha transcrita por la PDI que da cuenta de un intercambio telefónico entre el marido de Tonka y el mencionado Luis. Uno donde hablan de una “piedra que posee un alto valor comercial, $130 millones según lo que indica, que se la había entregado un sujeto, al cual le dio un cheque por $65 millones en garantía para poder quedarse con dicha piedra, por la cual mantenía ofertas en el extranjero”.

De hecho, en esa llamada, López Spagui le advierte a Luis que “quiere contarle algo, pero no por acá porque “los weones escuchan las líneas telefónicas”. Finalmente, en la escucha se da cuenta de que Luis le indica que irá a buscar el artículo, ante lo que Parived señala que “no le puedo perder la pista a esta piedra, porque ahí me queda la cagá”.

Los detectives, el día 19 de febrero de 2020 realizaron un seguimiento a Parived, luego que el Primer Juzgado de Garantía de Santiago había autorizado a la policía civil a intervenir el teléfono y hacer escuchas las conversaciones del esposo de Tonka Tomicic. Ese día, Parived se reunió con el “Rey del Oro” y un tercer sujeto en el Hotel Sheraton en Providencia.

El informe policial concluye que ese día, “estos tres sujetos se reunieron con la finalidad de realizar algún tipo de negocio manteniéndose al interior del Hotel Sheraton por unos minutos luego de lo cual López Spagui, Vilchez Pizarro y el sujeto del cual se desconoce su identidad abordaron un automóvil marca Volvo e color negro de propiedad de la esposa de López Spagui.

Harlod Vilches “El rey del oro”, en entrevista con Chilevisión Noticias. Foto: Chilevisión

En declaraciones con Chilevisión, el “Rey del Oro” reconoció vínculos de negocio con Parived y que en alguna oportunidad fue hasta la casa de la animadora a buscar cheques y sostuvo que algunos de esos documentos no fueron cubiertos después.

“Me entregó unos cheques en forma de pago, como hace un año. Pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente, ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay uno protestado por forma y otro por fondos. Ella no me dio explicación”, afirmó en la entrevista.