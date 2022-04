El impasse de Boric en Cerro Navia: “Presidente amarillo” y la respuesta “entonces salga de acá”

Un tenso momento vivió el presidente Gabriel Boric a la salida de la escuela Básica Federico Acevedo Salazar en Cerro Navia.

“Cuando estaba iniciando el diálogo con el pequeño, una mujer lo increpa: “Presidente, soy (sic) entero amarillo”, le grita. Ante ello, y fiel a su estilo, el frenteamplista se percata de quién es y le responde, diciéndole “socia, hay que conversar. Socia, no quiero gritar”.

Asimismo, aseveró que “no hablo con amarillos”, le retruca la vecina, provocando una inesperada réplica de Boric. “Entonces, salga de acá”, le dice, aumentando el tenor del diálogo. “¿Y por qué si estoy en mi comuna? Vos no soy (sic) de aquí, así que podí caminar no más de acá. Estoy en mi comuna y si quiero me paro acá, al frente o en cualquier lado”, le alegó.

Antes esto, el mandatario le hace ver a la pobladora que está hablando con el niño y ella le comenta que “no me interesa, estoy en mi comuna”. La autoridad le trata de bajar el perfil, pero el registro ya está hecho.