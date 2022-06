Ministro Jackson ante posibilidad de que gane el Rechazo: “Sería un momento de incertidumbre para el país”

Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, se refirió al escenario que debería enfrentar el Gobierno en caso de que no se aprobara la nueva Carta Magna preparada por la Convención Constitucional.

“¿De ganar el Rechazo sería una crisis para el gobierno o son cuerdas separadas?”, le consultaron en entrevista en T13 Noche.

“Tenemos dos opciones, ambas son legítimas. El trabajo del gobierno es que las personas puedan acudir de manera libre e informada a votar”, agregó el secretario de Estado.

“Yo no lo he preguntado a todos los ministros y ministras, pero este es un gobierno que está por los cambios, por lo tanto me imagino que cada ministro en cuanto a su fuero personal tendrá su opinión (…) No hay ninguna instrucción por parte del Gobierno en decirlo o callarlo”, sostuvo en conversación con CNN Chile.