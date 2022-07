Sergio Micco, exdirector de INDH: “No puedo estar con este proyecto de Constitución”

Sergio Micco, ahora exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero consejero del mismo dio a conocer su postura en contra de la propuesta de nueva Constitución.

El militante de la Democracia Cristiana manifestó: “No puedo estar con este proyecto de Constitución”, en entrevista con El Mercurio, donde también habló sobre su salida del INDH.

“Para mí no es nada baladí que en este escrito no aparezcan los deberes. Esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, eso no va a funcionar”, manifestó.