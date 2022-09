Los turbulentos 6 meses de la exministra Izkia Siches en Interior

A casi seis meses del inicio del Gobierno de Gabriel Boric, se llevó a cabo el primer cambio de gabinete. Una de las ministras salientes fue Izkia Siches, una de las personas cercanas al mandatario que tuvo un rol fundamental en la segunda vuelta presidencial y que lo ayudó a transformarse en el Presidente con mayor votación de la historia de Chile.

El 15 de marzo se produjo el primer evento que más marcó su periodo, una fallida visita a Temucuicui donde buscaba reunirse con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, quien fue asesinado en la operación Huracán en 2018.

“Aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuches, están muy equivocadas”, fue lo que comentó también en su gira a La Araucanía.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguraba que “están condenados por un delito que está tipificado en el Código Penal; desde esa perspectiva no son presos políticos”.

En el “Encuentro Icare: Agenda Política 2022″, Siches se refirió a la problemática en la zona sur. Ahí comentó: “La línea que nos ha dado el Presidente es que, en vez de intentar sortear, es un gobierno que intenta enfrentar los problemas (…) Eso requiere no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu. Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas, nadie está diciendo que el territorio se va a expropiar de forma completa”.

El uso del término “Wallmapu” provocó cuestionamientos desde la oposición y también desde Argentina, ya que también abarca zonas transandinas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza, La Pampa, y una parte de Córdoba y Buenos Aires.

En el mismo encuentro Siches hizo una crítica al sistema judicial, con una frase que generó polémicas: “Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada”.

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respondió que no compartían que “el Poder Judicial opere con estos criterios racistas, clasistas u otras cosas por el estilo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo continuo por hacer las cosas justamente en el sentido contrario”.

Otro de los errores más importantes fue en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde aseguró que durante la administración de Sebastián Piñera un avión con migrantes expulsados retornó a Chile con todos los pasajeros.

“Realmente es algo gravísimo. La cantidad de recursos que implica trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas que tienen indicación judicial de expulsión? Por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones que sean necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo, porque es una chambonada, a nivel nacional, que es realmente impresentable”, afirmó ante los parlamentarios la entonces secretaria de Estado, quien además “felicitó” irónicamente a la administración que los antecedió por tener “la capacidad de tapar esto con tierra, no sé cómo”.

Esto fue corregido más tarde y se admitió que había “información incorrecta”, eso sí, generó roces incluso dentro de La Moneda.

El equipo jurídico fue modificado por los errores en el caso Huracán, luego de que el Gobierno quedara fuera como querellante.

En junio se confirmó el despido de un abogado de la cartera que no asistió a una audiencia clave por el asesinato del sargento de Carabineros Francisco Benavides, ocurrido el 24 de mayo de 2021.

“Me he reunido con los parlamentarios de La Araucanía, espero poder reunirme con los parlamentarios de la oposición para que, más allá de las frases grandilocuentes para la prensa, nos hagamos cargo de lo que realmente le importa a las personas, que es avanzar en las soluciones. Y quiero señalar muy claramente que parte de eso es reconocer, sobre todo por aquellos parlamentarios que hoy son de oposición, que los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para La Araucanía”, comenzó diciendo la jefa de gabinete.

Fue ahí que agregó: “en los últimos cuatro años, y esto lo quiero recalcar, porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubo cuatro años desde donde de 400 eventos de violencia llegamos a 1.700. Entonces claramente no nos fue muy bien”. Estos dichos sacaron ronchas en la oposición.

La última ocasión donde debió aclarar sus dichos fue a mediados de agosto, cuando dijo que Carabineros era “una entidad autónoma”, donde manifestó que hubo “error de interpretación”.

“No me cabe ninguna duda que, en el marco de la presión y exposición permanente que existe, cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que efectivamente es autónoma (la institución) (…) ¿Errores de esos hay? Sí. ¿Son indeseables? Sí. ¿Tiene que corregirlos? También”, dijo el Presidente Boric.