Ministro Marcel sobre TPP11: “El Gobierno no se va a oponer. No va a poner ninguna dificultad”

Después de las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el TPP11, el ministro de Hacienda, Mario Marcel también hizo referencia al tema desde Nueva York comentando: “El Gobierno no se va a oponer. No va a poner ninguna dificultad y no va a entorpecer ese proceso”.

Agregando: “Si bien el impacto directo sobre el comercio con los países miembros de este tratado no va a ser tan grande por el hecho de ya tener una serie de tratados bilaterales, este conjunto de países pueden hacer una diferencia en términos de la dinámica del comercio internacional. Para nosotros, como una economía pequeña y abierta, participar en una instancia que adquiera un rol es algo nuevo y una oportunidad”.

Recordemos que el presidente Boric había dicho: “Nosotros respetamos la voluntad del Senado. No es algo que el gobierno esté empujando. No era parte de nuestro programa. Nuestro deber es resguardar los intereses de Chile y así lo vamos a hacer con el TPP11″.

Específicamente al respecto, el ministro Marcel comentó que el mandatario “hace referencia a que el proyecto está en estos momentos para decisión del Congreso. Es un hecho. Pasó por su etapa legislativa en la Cámara y por discusión de comisiones en el Senado. Sólo resta una votación en la Sala del Senado”.

Además puntualizó que, si se aprueba, el Gobierno presentará “un proyecto separado el tema de las cartas laterales, dado que ese sí es un tema que está en el programa de Gobierno. Confiamos en que vamos a tener el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición respecto de ese proyecto”.