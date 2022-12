La real composición de las salchichas: Algunas marcas contienen carnes que no informan

Las vienesas y salchichas representan una parte importante de la dieta de los chilenos, razón por la que la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) realizó un estudio que evaluó la calidad nutricional de estos productos disponibles en el mercado nacional.

En total se tomaron 11 muestras, a las cuales se le evaluaron el cumplimiento de los requisitos obligatorios de rotulación, análisis nutricional, microbiológicos y una comparación de cumplimientos respecto al precio de compra.

Por otro lado, también se realizó un análisis genético para identificar el tipo de especie utilizada en la preparación de las salchichas, algo que se realiza por primera vez en Chile por parte de una organización de consumidores.

Análisis ODECU

Solo una de las muestras analizadas cumplió con el total de los aspectos evaluados, mientras que las 10 restantes presentaron uno o más incumplimientos entre los que se encuentra el contenido de un ingrediente no rotulado; el rotulado de un ingrediente que no contienen y/o no cumplimiento de rotular sus ingredientes.

Respecto al análisis genético se detectó que:

Las salchichas PF Tradicional , aunque rotulan ser fabricadas con carne de pollo y cerdo, tienen un 36% de carne de pavo, que no está rotulada.

, aunque rotulan ser fabricadas con carne de pollo y cerdo, tienen un 36% de carne de pavo, que no está rotulada. La marca Montina Tradicional , dice ser fabricada con carne de pollo y cerdo, pero no tiene cerdo, además contiene 15% de carne de pavo, que tampoco rotulada.

, dice ser fabricada con carne de pollo y cerdo, pero no tiene cerdo, además contiene 15% de carne de pavo, que tampoco rotulada. La Salchicha Sureña Lider, declara estar fabricada con carne de pollo y cerdo, pero contiene un 5% de carne de vacuno que no está declarada en el rotulado.

declara estar fabricada con carne de pollo y cerdo, pero contiene un 5% de carne de vacuno que no está declarada en el rotulado. La marca Receta del Abuelo, Salchicha Sureña , dice estar fabricada principalmente de vacuno y posteriormente cerdo, sin embargo, es un 85% cerdo, 11% vacuno y 4% pavo, este último no declarado.

, dice estar fabricada principalmente de vacuno y posteriormente cerdo, sin embargo, es un 85% cerdo, 11% vacuno y 4% pavo, este último no declarado. Las Salchichas Premium de la Receta del Abuelo, dicen estar hechas principalmente con carne de cerdo y después vacuno, pero resultó ser 86% cerdo, 12% de pavo (no declarado) y solo 2% de vacuno.

Además, la marca Receta del Abuelo, en su versión salchicha Sureña no cumple con la cantidad de grasa total rotulada.