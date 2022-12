Posible acusación constitucional: La consecuencia del nuevo terremoto de Giorgio Jackson

Polémica generó la salida de Patricia Hidalgo de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, quien acusó que tuvo discrepancias con dos autoridades de Gobierno que la obligaron a actuar contra su voluntad.

En entrevista con Bío Bío, Hidalgo, apuntó directamente a la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y la subsecretaria de Desarrollo Social, Francisca Perales, asegurando que ellas le ordenaron votar a favor de proyectos de infraestructura en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los que, a su juicio, afectarían a los vecinos de Ñuñoa y Quilicura.

Respecto a la renuncia de Hidalgo, desde la cartera apuntaron a la “pérdida de confianza” por “desentenderse” de presentar una denuncia en contra de una posible violación a una menor en un centro de ayuda gubernamental.

“La decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias -cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público- ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana”, añadieron.

👉🏽 Compartimos comunicado oficial sobre ex Secretaria Regional de la Región Metropolitana y la renuncia a su cargo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson descartó haber presionado a la ex seremi. “Yo al menos no ejercí ninguna presión, nunca, eso lo puedo garantizar. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia, porque yo mismo se la solicité en persona y le dije que la razón era la otra”.

Hidalgo respondió al ministro e indicó que este la citó a su oficina el 30 de noviembre para decirle que había una “falta de confianza”, pero no ligada a la presunta violación descrita por el MIDESO.

Los descargos de Hidalgo

Hidalgo anunció que llegará hasta instancias legales si el ministro Giorgio Jackson no le ofrece disculpas públicas. Esto luego de que el secretario de Estado aclarara que la desvinculación se debe a que se “desentendió” de una denuncia sobre una presunta violación.

“Me sorprende (…) que me injurien sin ningún motivo, como incurrir en la omisión de denuncia de un delito”, aseguró Hidalgo.

Asimismo, aseguró que “no se mencionó ningún otro hecho más. Por eso me sorprende que en el comunicado se señale otros hechos que nunca me fueron explicitados, y que, además, me injurien sin ningún motivo, como incurrir en la omisión de denuncia de un delito”.

La posible acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson

La bancada del Partido Republicano dijo que estudian una acusación constitucional contra el ministro Jackson “ante las graves acusaciones sobre irregularidades, errores administrativos y presiones políticas al interior del Ministerio de Desarrollo Social, subsecretarías y servicios dependientes”.

De este modo, los parlamentarios informaron que encargaron “a nuestro comité y a Ideas Republicanas, estudiar todos los antecedentes e informaciones disponibles para preparar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson por su responsabilidad política y jurídica en estas materias”.

“El estudio incluirá, entre otras, las acusaciones de la ex seremi de Desarrollo Social y la fallida licitación del servicio Mejor Niñez, que dejará a más de 25.0090 niños sin tratamiento”, añadieron.

Finalmente, los diputados informaron que, “como primer paso, mañana (hoy lunes) iniciaremos la recolección de firmas para interpelar al ministro Giorgio Jackson y en las próximas semanas estudiaremos los antecedentes para llegar a la conclusión respecto a la viabilidad de una posible acusación constitucional”.

La respuesta del gobierno

Frente a este hecho, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que desde el Ejecutivo “hemos aclarado las circunstancias que llevaron al Ministerio de Desarrollo Social a solicitarle la renuncia a la funcionaria pública, en este caso a la seremi de Desarrollo Social. Las razones fueron expuestas”.

“Como Gobierno hemos sido suficientemente claros. La razón de su desvinculación dice relación con el no proceder a presentar una denuncia frente al conocimiento de un presunto caso de violación. Y eso es lo que ha comunicado el Ministerio de Desarrollo Social”, insistió la vocera.

Vallejo argumentó que “nada tiene que ver lo que ella ha señalado respecto al tema de las votaciones en distintas circunstancias, que tiene que ver además con el cumplimiento de sus funciones y obligaciones como funcionaria pública en el marco de lo que establece la ley. Las razones fueron de público conocimiento y se dieron a través de un comunicado”.

La ministra vocera de Gobierno sostuvo que “ella tiene todo el derecho, obviamente, a pronunciarse, a dar entrevistas. La oposición tiene también su legítimo derecho a usar las herramientas con las que cuente para poder fiscalizar”.