“Cuando hay esos ruidos, hay que escucharlos”: Ministra Tohá se refiere a presiones por cambio de gabinete

El gobierno ha enfrentado una semana compleja, tras lograr superar dos acusaciones constitucionales y la polémica filtración del audio de la canciller Antonia Urrejola, debatiendo la respuesta al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, por el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero portuario Dominga, hecho que ha levantado nuevamente la idea de un cambio de gabinete.

Sobre esto, la ministra de Interior, Carolina Tohá, señaló que en el consejo de gabinete en La Moneda se concentrarán en el plan de emergencia habitacional y los aportes que pueda hacer cada ministerio, “ciertamente se habla de política también”.

“Claro que es un momento con algunas tensiones, fue ciertamente incómodo el episodio del ministerio de RR.EE., y vienen semanas muy importante desde el punto de vista de las decisiones que van a tomar las fuerzas políticas para enfrentar el proceso Constitucional, y estos temas, aunque no son de la agenda de la reunión, probablemente van a estar presente”, reconoció en Tele 13 Radio.

Respecto de un posible cambio de gabinete, Tohá aseveró que “es bien incómodo para los ministros cuando nos plantean estas preguntas, porque las decisiones en esta materia las toma el presidente, no los gabinetes, no se deliberan en los espacios de trabajo habituales, no corresponde que entre colegas estemos haciendo ese tipo de evaluaciones y es poco lo que podemos aportar en esa discusión; es más bien una pregunta para el Presidente y sólo para él”.