Una es chilena: Astrónomas descubren una galaxia con un fenómeno nunca antes visto

Un importante descubrimiento sobre el espacio fue realizado por dos astrónomas, la chilena Lorena Hernández, investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica MAS y Francesca Panessa, del Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS-INAF) de Italia.

Se trata del estudio sobre una galaxia llamada “PBC J2333.9-2343” y que tiene características especiales, las cuales permiten entender mejor cómo funcionan las dinámicas dentro de estos objetos estelares.

“Empezamos a estudiar esta galaxia porque mostraba propiedades peculiares en diferentes frecuencias o energías. Nuestra hipótesis era que el chorro relativista de su agujero negro había cambiado de dirección, pero para corroborar esa idea, debíamos realizar diferentes observaciones” explicó Lorena, quien es parte del bróker astronómico ALeRCE (Automatic learning for the rapid classification of event).